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Freni patlayan araç ortalığı savaş alanına çevirdi: Ölü ve yaralılar var

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan arazöz önce otomobile sonra da üst geçit duvarına çarptı. Hurdaya dönen araçta sürücü hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaynak: İHA
Freni patlayan araç ortalığı savaş alanına çevirdi: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Kaza, İskenderun ilçesi Deniz Alayı mevkiinde yaşandı. H.A. idaresindeki bir arazöz, ilk belirlemelere göre yaşanan fren arızası sonrası duramayarak Y.K. idaresindeki otomobile ardından da üst geçit duvarına çarptı.

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Freni patlayan araç ortalığı savaş alanına çevirdi: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Hurdaya dönen arazözde sürücü H.A. olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki H.K. ağır yaralandı.

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Freni patlayan araç ortalığı savaş alanına çevirdi: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Kaza anı ise çevredeki iş yeri yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Freni patlayan araç ortalığı savaş alanına çevirdi: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Görüntülerde; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arazöz, otomobile çarptıktan sonra duvara çarparak hurdaya döndüğü görüldü.

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