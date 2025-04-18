Freni patlayan araç ortalığı savaş alanına çevirdi: Ölü ve yaralılar var
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni patlayan arazöz önce otomobile sonra da üst geçit duvarına çarptı. Hurdaya dönen araçta sürücü hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, İskenderun ilçesi Deniz Alayı mevkiinde yaşandı. H.A. idaresindeki bir arazöz, ilk belirlemelere göre yaşanan fren arızası sonrası duramayarak Y.K. idaresindeki otomobile ardından da üst geçit duvarına çarptı.
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Hurdaya dönen arazözde sürücü H.A. olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki H.K. ağır yaralandı.
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Kaza anı ise çevredeki iş yeri yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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Görüntülerde; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arazöz, otomobile çarptıktan sonra duvara çarparak hurdaya döndüğü görüldü.
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