Freni patlayan hafriyat kamyonu caddeyi savaş yerine çevirdi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde freni patlayan hafriyat kamyonunun 5 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
İskenderun ilçesi E-5 karayolu Şekere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N.A. idaresindeki hafriyat kamyonu yokuş aşağı inerken freni patlaması sonucu önünde bulanan 5 araca çarptı.
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Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkartarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekiciyle çekilmesiyle yeniden açıldı.
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