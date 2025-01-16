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Freni patlayan hafriyat kamyonu caddeyi savaş yerine çevirdi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde freni patlayan hafriyat kamyonunun 5 araca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Freni patlayan hafriyat kamyonu caddeyi savaş yerine çevirdi - Resim: 1

İskenderun ilçesi E-5 karayolu Şekere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N.A. idaresindeki hafriyat kamyonu yokuş aşağı inerken freni patlaması sonucu önünde bulanan 5 araca çarptı.

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Freni patlayan hafriyat kamyonu caddeyi savaş yerine çevirdi - Resim: 2

Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Freni patlayan hafriyat kamyonu caddeyi savaş yerine çevirdi - Resim: 3

İtfaiye ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkartarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Freni patlayan hafriyat kamyonu caddeyi savaş yerine çevirdi - Resim: 4

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekiciyle çekilmesiyle yeniden açıldı.

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