Freni patlayan hafriyat kamyonu ne var ne yok ezip geçti
Hatay'da fren sisteminde çıkan arıza sonrası kum yüklü hafriyat kamyonunun 9 aracı kağıt gibi ezip, 5 kişiyi de yaraladığı anlara ait görüntü ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Geçtiğimiz Pazar günü Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde fren sisteminde arıza yaşanan Mercedes Benz marka kum yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeki ve park halindeki toplam 9 araca çarptı. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan 5 vatandaşta yaralanmıştı.
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Feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken kazaya ait araçların kağıt gibi ezildiği ana ait görüntü ortaya çıktı.
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Görüntüde; hafriyat kamyonun park halindeki ve seyir halindeki araçları adeta biçtiği görüldü.
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Hatay Valiliği, bölgede sıklıkla yaşanan tır ve kamyon kazaları sonrası tonajlı araç trafiğine kapalı cadde ve sokakları araçların kullanmaması için sıkı denetim başlattı.
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