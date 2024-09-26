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Freni patlayan hafriyat kamyonu ne var ne yok ezip geçti

Hatay'da fren sisteminde çıkan arıza sonrası kum yüklü hafriyat kamyonunun 9 aracı kağıt gibi ezip, 5 kişiyi de yaraladığı anlara ait görüntü ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Freni patlayan hafriyat kamyonu ne var ne yok ezip geçti - Resim: 1

Geçtiğimiz Pazar günü Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde fren sisteminde arıza yaşanan Mercedes Benz marka kum yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeki ve park halindeki toplam 9 araca çarptı. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan 5 vatandaşta yaralanmıştı. 

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Freni patlayan hafriyat kamyonu ne var ne yok ezip geçti - Resim: 2

Feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken kazaya ait araçların kağıt gibi ezildiği ana ait görüntü ortaya çıktı. 

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Freni patlayan hafriyat kamyonu ne var ne yok ezip geçti - Resim: 3

Görüntüde; hafriyat kamyonun park halindeki ve seyir halindeki araçları adeta biçtiği görüldü.

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Freni patlayan hafriyat kamyonu ne var ne yok ezip geçti - Resim: 4

Hatay Valiliği, bölgede sıklıkla yaşanan tır ve kamyon kazaları sonrası tonajlı araç trafiğine kapalı cadde ve sokakları araçların kullanmaması için sıkı denetim başlattı.

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