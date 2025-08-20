  1. Anasayfa
Freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp, kanala düştü

Nevşehir’de freni patlayan kamyon park halindeki 10 araca çarptıktan sonra sulama kanalına düştü. 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA / İHA
Kaza, saat 17.30 sıralarında Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesi Bilal Eroğlu Caddesi'nde yaşandı.

C.H. (67) idaresindeki kamyon, Göreme beldesine seyir halindeyken bir anda freni patladı.

Rampa aşağı inen kamyon cadde üzerinde bulunan park halindeki 10 araca çarptıktan sonra sulama kanalına düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

