Freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp, kanala düştü
Nevşehir’de freni patlayan kamyon park halindeki 10 araca çarptıktan sonra sulama kanalına düştü. 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: DHA / İHA
Kaza, saat 17.30 sıralarında Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesi Bilal Eroğlu Caddesi'nde yaşandı.
1 / 18
C.H. (67) idaresindeki kamyon, Göreme beldesine seyir halindeyken bir anda freni patladı.
2 / 18
Rampa aşağı inen kamyon cadde üzerinde bulunan park halindeki 10 araca çarptıktan sonra sulama kanalına düştü.
3 / 18
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
4 / 18