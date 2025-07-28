Freni patlayan TIR dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde freni patlayan TIR, zincirleme kazaya yol açtı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre kaza, Nato yolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü bilinmeyen ve freni patlayan TIR, 4 araç ve 1 traktöre çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
1 / 5
Kazada traktör sürücüsü C.E. olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 / 5
İddiaya göre olay yerinden aracıyla kaçmaya çalışan TIR sürücüsü, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Haşim Kılıç Mahallesi'nde gözaltına alındı.
3 / 5
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
4 / 5