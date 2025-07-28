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Freni patlayan TIR dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde freni patlayan TIR, zincirleme kazaya yol açtı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Freni patlayan TIR dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre kaza, Nato yolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü bilinmeyen ve freni patlayan TIR, 4 araç ve 1 traktöre çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Freni patlayan TIR dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Kazada traktör sürücüsü C.E. olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Freni patlayan TIR dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 3

İddiaya göre olay yerinden aracıyla kaçmaya çalışan TIR sürücüsü, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Haşim Kılıç Mahallesi'nde gözaltına alındı. 

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Freni patlayan TIR dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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