FSM cezalarına af yasası Meclis'te

Bazı cezalar için her yıl bir değerleme oranı belirlendiğini anımsatan Muş, "Bu yılki değerleme oranı 23,74. Her yıl bu oranda bir değerleme yapılıyordu. 2019'da yapılmayacak. Karayolları Trafik Kanunu'ndaki cezalar, yeniden değerleme oranıyla 2019 için artırılmayacak." dedi.