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  3. 17 Şubat 2021 13:15

FSM Köprüsü'nde görüş mesafesi 10 metreye düştü

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı, etkisini sürdürüyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanırken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

FSM Köprüsü'nde görüş mesafesi 10 metreye düştü

Kentte birkaç gündür görülen kar yağışı, Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili şekilde devam ediyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

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FSM Köprüsü'nde görüş mesafesi 10 metreye düştü

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Beyoğlu, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri olmak üzere birçok bölgede kar yağışı aralıklı sürüyor. 

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FSM Köprüsü'nde görüş mesafesi 10 metreye düştü

Birçok vatandaş kar nedeniyle özel araçları yerine toplu taşıma araçlarına yönelince duraklarda yoğunluk yaşandı.

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FSM Köprüsü'nde görüş mesafesi 10 metreye düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekiplerince yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışması yapılıyor. 

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