FSM Köprüsü'nde görüş mesafesi 10 metreye düştü
İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı, etkisini sürdürüyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanırken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Kentte birkaç gündür görülen kar yağışı, Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de etkili şekilde devam ediyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.
Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Beyoğlu, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçeleri olmak üzere birçok bölgede kar yağışı aralıklı sürüyor.
Birçok vatandaş kar nedeniyle özel araçları yerine toplu taşıma araçlarına yönelince duraklarda yoğunluk yaşandı.