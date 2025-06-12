Fuarda demir pano devrildi: Yaralı öğrenciler var!
Samsun'un Atakum ilçesindeki bilim fuarında demir pano sahnedeki öğrencilerin üzerine düştü. Kazada 5 öğrenci yaralandı.
Kaynak: DHA
Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Çobanlı İskelesi’nde meydana geldi. Atakum Bilim Fuarı etkinliğinde, sahne arkasındaki demir pano, sahnedeki öğrencilerin üzerine düştü.
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Fahrettin Ulusoy İlkokulu öğrencilerinden Z.N. (10), E.Ö. (10), E.R. (10), A.E.Ö. (10) ve N.T. (10) hafif yaralandı.
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İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
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