Fuat Avni'nin fotoğraf albümü ortaya çıktı !
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, örgüt tabanını yönlendirmek için kullanılan Fuat Avni isimli Twitter hesabını kullanan firari Said Sefa'nın fotoğraf albümüne ulaşıldı. Albümde Atilla Taş ve Enes Kanter de yer alıyor.
Albümde, Said Sefa'nın Ahmet Altan, Enes Kanter, Ekrem Dumanlı ve Atilla Taş gibi örgütün medya yapılanması içerisinde yer alan isimlerle çekilmiş fotoğrafları yer alıyor.
Fotoğraflarda Zaman'ın eski yöneticisi Mehmet Kamış da bulunuyor. Karelerden birinde Said Sefa'yla birlikte olan Atilla Taş, skandal bir kararla tahliye edildikten sonra yeniden cezaevine konulmuştu.
Fuat Avni'nin albümünde soyadını 'Gülen' olarak değiştirip örgüt elebaşısı için 'canımı veririm' diyen basketbolcu Enes Kanter de yer alıyor. Kanter'in Said Sefa'nın ofisini ziyaret etmesi dikkat çekiyor.