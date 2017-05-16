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  3. 16 Mayıs 2017 08:34

Fuat Avni'nin fotoğraf albümü ortaya çıktı !

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, örgüt tabanını yönlendirmek için kullanılan Fuat Avni isimli Twitter hesabını kullanan firari Said Sefa'nın fotoğraf albümüne ulaşıldı. Albümde Atilla Taş ve Enes Kanter de yer alıyor.

Fuat Avni'nin fotoğraf albümü ortaya çıktı !

Albümde, Said Sefa'nın Ahmet Altan, Enes Kanter, Ekrem Dumanlı ve Atilla Taş gibi örgütün medya yapılanması içerisinde yer alan isimlerle çekilmiş fotoğrafları yer alıyor.

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Fuat Avni'nin fotoğraf albümü ortaya çıktı !

Fotoğraflarda Zaman'ın eski yöneticisi Mehmet Kamış da bulunuyor. Karelerden birinde Said Sefa'yla birlikte olan Atilla Taş, skandal bir kararla tahliye edildikten sonra yeniden cezaevine konulmuştu.

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Fuat Avni'nin fotoğraf albümü ortaya çıktı !

Fuat Avni'nin albümünde soyadını 'Gülen' olarak değiştirip örgüt elebaşısı için 'canımı veririm' diyen basketbolcu Enes Kanter de yer alıyor. Kanter'in Said Sefa'nın ofisini ziyaret etmesi dikkat çekiyor.

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Fuat Avni'nin fotoğraf albümü ortaya çıktı !

Ahmet Altan ile Said Sefa'nın baş başa yaptıkları bir görüşmenin fotoğrafı da başsavcılığın ele geçirdiği albümde yer alıyor. Firari Said Sefa hakkında ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

Sabah

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