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Fuhuş çetesi üyesi kadının erkeğe ateş ettiği anlar kamerada

Diyarbakır'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 4'ü kadın, 9 şüpheli gözaltına alındı. Çete üyelerinden bir kadının tabancayla bir erkeğe ateş açması kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Fuhuş çetesi üyesi kadının erkeğe ateş ettiği anlar kamerada - Resim: 1

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plazalarda güzellik merkezi adı altında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kentteki bazı plazalardaki güzellik merkezleri takibe alındı. 

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Fuhuş çetesi üyesi kadının erkeğe ateş ettiği anlar kamerada - Resim: 2

FUHUŞ ŞİFRESİ: ÖZEL TERAPİ

Yapılan 3 aylık teknik takipte güzellik merkezi işletmecilerinin ve çalışanlarının 36 ayrı olaya karıştıkları ve telefonda görüşmelerinde fuhşa ‘özel terapi’ diyerek şifreli konuştukları ve müşterilerini özel odalarda ağırladıkları tespit edildi. 

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Fuhuş çetesi üyesi kadının erkeğe ateş ettiği anlar kamerada - Resim: 3

KADININ ERKEĞE ATEŞ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Takipte daha önce mühürlenen iş yerlerine 4 kadının mühürleri kırarak girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca güzellik merkezi işletmecisi D.Y.’nin plaza dışında tartıştığı bir erkeğe tabancayla ateş ederek yaraladığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. İsmi belirtilmeyen erkek, kız arkadaşının fuhuş yapmadığı için işten çıkarıldığını ve bu nedenle tartıştığı D.Y.’nin kendisine tabancayla ateş ettiğini ve yaraladığını iddia etti.

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Fuhuş çetesi üyesi kadının erkeğe ateş ettiği anlar kamerada - Resim: 4

3 aylık takibin ardından polis, ‘Balans’ adı verilen eş zamanlı operasyonda D Y., N.D., B.M., A.K., M.K., N.Ö., Y. E., N.Ö., ve S.G.’yi gözaltına aldı. 

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