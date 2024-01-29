Fuhuş çetesi üyesi kadının erkeğe ateş ettiği anlar kamerada
Diyarbakır'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 4'ü kadın, 9 şüpheli gözaltına alındı. Çete üyelerinden bir kadının tabancayla bir erkeğe ateş açması kameraya yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, plazalarda güzellik merkezi adı altında fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kentteki bazı plazalardaki güzellik merkezleri takibe alındı.
FUHUŞ ŞİFRESİ: ÖZEL TERAPİ
Yapılan 3 aylık teknik takipte güzellik merkezi işletmecilerinin ve çalışanlarının 36 ayrı olaya karıştıkları ve telefonda görüşmelerinde fuhşa ‘özel terapi’ diyerek şifreli konuştukları ve müşterilerini özel odalarda ağırladıkları tespit edildi.
KADININ ERKEĞE ATEŞ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA
Takipte daha önce mühürlenen iş yerlerine 4 kadının mühürleri kırarak girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca güzellik merkezi işletmecisi D.Y.’nin plaza dışında tartıştığı bir erkeğe tabancayla ateş ederek yaraladığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. İsmi belirtilmeyen erkek, kız arkadaşının fuhuş yapmadığı için işten çıkarıldığını ve bu nedenle tartıştığı D.Y.’nin kendisine tabancayla ateş ettiğini ve yaraladığını iddia etti.
3 aylık takibin ardından polis, ‘Balans’ adı verilen eş zamanlı operasyonda D Y., N.D., B.M., A.K., M.K., N.Ö., Y. E., N.Ö., ve S.G.’yi gözaltına aldı.