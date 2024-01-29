Fuhuş çetesi üyesi kadının erkeğe ateş ettiği anlar kamerada

KADININ ERKEĞE ATEŞ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Takipte daha önce mühürlenen iş yerlerine 4 kadının mühürleri kırarak girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca güzellik merkezi işletmecisi D.Y.’nin plaza dışında tartıştığı bir erkeğe tabancayla ateş ederek yaraladığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. İsmi belirtilmeyen erkek, kız arkadaşının fuhuş yapmadığı için işten çıkarıldığını ve bu nedenle tartıştığı D.Y.’nin kendisine tabancayla ateş ettiğini ve yaraladığını iddia etti.