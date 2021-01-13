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  3. 13 Ocak 2021 16:27

Fuhuş şebekesinin fiyat tarifesi şoke etti! Beğenmediğini geri çevirmiş!

Adana’da fuhuş operasyonunda 5’i kadın 14 zanlı yakalandı. Bir kadının geceliği 4 bin liraya fuhuş yaptığı ve beğenmediği erkeklerle görüşmediği öğrenildi.

Fuhuş şebekesinin fiyat tarifesi şoke etti! Beğenmediğini geri çevirmiş!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı “fuhşa yer temin etmek, fuhşa aracılık etmek ve imkan sağlamak” suçundan 14 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi.

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Fuhuş şebekesinin fiyat tarifesi şoke etti! Beğenmediğini geri çevirmiş!

Bu karar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği 14 zanlıyı teknik ve fiziki olarak takibe başladı.

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Fuhuş şebekesinin fiyat tarifesi şoke etti! Beğenmediğini geri çevirmiş!

Yaklaşık 3 ay yapılan takip sonucunda zanlılara bugün şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda polis 5’i kadın 14 zanlıyı gözaltına aldı.

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Fuhuş şebekesinin fiyat tarifesi şoke etti! Beğenmediğini geri çevirmiş!

Hem fuhuş yaptırıyor hem yapıyor
Bu arada, operasyon kapmasında rezidansta gözaltına alınan T.C. isimli kadının hem fuhuş yaptığı hem de fuhuş yaptırdığı ileri sürüldü. Zanlı kadının fuhşu kendi beğendiği şahıslarla yaptığı herkesle para karşılığı fuhuş yapmadığı, gece için 4 bin lira aldığı iddia edildi.

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