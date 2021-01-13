Fuhuş şebekesinin fiyat tarifesi şoke etti! Beğenmediğini geri çevirmiş!

Hem fuhuş yaptırıyor hem yapıyor

Bu arada, operasyon kapmasında rezidansta gözaltına alınan T.C. isimli kadının hem fuhuş yaptığı hem de fuhuş yaptırdığı ileri sürüldü. Zanlı kadının fuhşu kendi beğendiği şahıslarla yaptığı herkesle para karşılığı fuhuş yapmadığı, gece için 4 bin lira aldığı iddia edildi.