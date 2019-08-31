Fuhuş zanlısından ''doğru yolu buldum'' paylaşımı

‘SIKINTI YOK’



Sosyal medya hesabında 'Doğru yolu buldum' notu ile sarıklı ve cübbeli fotoğraflar paylaşan şüphelilerden A.K. gazetecilerin sorusu üzerine, "Sıkıntı yok, bizim suçumuz da yok, korkumuz da yok. Buldum tabii, her zaman buluyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, aralarında 2 kadının da bulunduğu A.K., A.Ç., A.Z., E.E., E.T., R.K., M.D., S.K., M.A., A.Ç., J.R., F.N.K. ve S.E.’nin tutuklanmasına karar verirken, 1’i kadın 2 şüpheliyi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.