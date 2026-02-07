Fuhuşa sürüklenen 7 kadını polis kurtardı: 3 gözaltı

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke, telefon ve tablet gibi dijital materyaller, suça konu belgeler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen banknotlar ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde, fuhşa zorlandıkları tespit edilen, 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 mağdur kadın kurtarıldı.