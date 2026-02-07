Fuhuşa sürüklenen 7 kadını polis kurtardı: 3 gözaltı
Budur'un Gölhisar ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 7 kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Bu çerçevede, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2 Şubat tarihinde fuhuşla ve fuhuş nedeniyle bulaşan hastalıklarla mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekipler tarafından Gölhisar ilçesinde belirlenen 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke, telefon ve tablet gibi dijital materyaller, suça konu belgeler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen banknotlar ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde, fuhşa zorlandıkları tespit edilen, 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 mağdur kadın kurtarıldı.
Olayla bağlantılı olarak B.Ö., M.D. ve V.E.E. isimli şüpheliler, 'Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Yer Temin Etme' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerden V.E.E., adli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, B.Ö. ve M.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.