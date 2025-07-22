Furkan Vakfı'nın binası mühürlendi; ortalık karıştı!

Alanda açıklama yapan Alparslan Kuytul, "Sözde lokal amaçlı kullanımlar ve alkollü içki kullanımı bahanesiyle uygulanan bu karar, kamuoyunun vicdanını kandırmaya yönelik bir kılıftan ibarettir. Herkes bilmektedir ki Furkan Hareketi’nin derneklerinde alkollü içki içilmesi gibi bir durum söz konusu dahi olamaz. Bu mesnetsiz iddialarla yapılan mühürleme kararları tamamen keyfidir, siyasidir ve maksatlıdır" dedi. (DHA)