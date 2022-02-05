Futbolcu Özer Hurmacı eşini darp etti iddiası
Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da top koşturan Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı, aralarında yaşanan tartışma sonrası futbolcunun kendisini darp ettiğini iddia etti.
Mihriban Hurmacı, bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor forması giyen futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini öne sürdü. Jandarma Karakolu'na şikayette bulunan Hurmacı, "Beni bir odaya çekerek ellerime yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, 'Seni gebertirim' diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım" dedi.
"BAŞKA KADINLARA AİT FOTOĞRAFLAR GÖRDÜM"
Sayfa'nın haberine göre, Sarıyer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek şikayetçi olan Hurmacı, yaşadıklarını ilk kez anlattı. Mihriban Hurmacı, "Dün akşam saat 21.00'de Özer'in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Bu yüzden tartışmaya başladık.
"KAFAMI CAMLARA VURDU"
Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım" dedi. Mihriban Hurmacı, yüzü kanlar içindeki fotoğrafını da paylaştı.
"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Özer Hurmacı'nın avukatı Esennur Ezgi'den şiddet iddialarına cevap geldi. Ezgi, Mihriban Hurmacı'nın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
İşte Özer Hurmacı cephesinden gelen açıklama:
"Müvekkilim Sn. Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı arasında geçen 03.02.2022 tarihli olaya ilişkin kamuoyu açıklaması yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Mihriban Hurmacı'nın yaptığı paylaşımlar ve müvekkilim hakkındaki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki;