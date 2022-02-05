Futbolcu Özer Hurmacı eşini darp etti iddiası

"BAŞKA KADINLARA AİT FOTOĞRAFLAR GÖRDÜM"

Sayfa'nın haberine göre, Sarıyer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek şikayetçi olan Hurmacı, yaşadıklarını ilk kez anlattı. Mihriban Hurmacı, "Dün akşam saat 21.00'de Özer'in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Bu yüzden tartışmaya başladık.



"KAFAMI CAMLARA VURDU"

Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım" dedi. Mihriban Hurmacı, yüzü kanlar içindeki fotoğrafını da paylaştı.