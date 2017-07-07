G20 Zirvesi protestoların gölgesinde başladı
Almanya'nın Hamburg kentinde G20 Liderler Zirvesi öncesinde başlayan protestolar tırmanarak devam ediyor.
Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sebebiyle kentte zirve karşıtı protestolar yapılıyor.
Hamburg polisinden yapılan açıklamada, bu sabah, araçların, kurulan barikatların ve çöp bidonlarının yakıldığı belirtildi.
Kanada delegasyonunun aracının lastiklerinin delindiği, bir karakola taşlı saldırı yapıldığı, polis araçlarının tahrip edildiğinin aktarıldığı açıklamada, Altona bölgesindeki bir helikoptere aydınlatma fişeği atıldığı ancak helikoptere isabet etmediği bildirildi.