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  3. 07 Temmuz 2017 15:39

G20 Zirvesi protestoların gölgesinde başladı

Almanya'nın Hamburg kentinde G20 Liderler Zirvesi öncesinde başlayan protestolar tırmanarak devam ediyor.

G20 Zirvesi protestoların gölgesinde başladı

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sebebiyle kentte zirve karşıtı protestolar yapılıyor.

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G20 Zirvesi protestoların gölgesinde başladı

Hamburg polisinden yapılan açıklamada, bu sabah, araçların, kurulan barikatların ve çöp bidonlarının yakıldığı belirtildi.

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G20 Zirvesi protestoların gölgesinde başladı

Kanada delegasyonunun aracının lastiklerinin delindiği, bir karakola taşlı saldırı yapıldığı, polis araçlarının tahrip edildiğinin aktarıldığı açıklamada, Altona bölgesindeki bir helikoptere aydınlatma fişeği atıldığı ancak helikoptere isabet etmediği bildirildi.

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G20 Zirvesi protestoların gölgesinde başladı

Açıklamada ayrıca Moğolistan Konsolosluğunun camlarının kırıldığı, Park Hyatt Oteli önündeki özel güvenlik ekiplerine saldırıldığı ifade edildi.

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