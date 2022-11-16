G20 zirvesinde dünya liderlerini Türk zırhlısı korudu

Dünya liderlerinin buluşması dolayısıyla zirvenin yapılacağı bölgede üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina tarafından üretilen ve Endonezya güvenlik güçlerinin envanterine katılmaya hazırlanan Yörük 4X4, ülkedeki ilk görevini bu zirvede yaptı.