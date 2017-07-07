G20 zirvesine zombili protesto

Etkinliği düzenleyen ekibin yöneticisi, eylemin 'değişliğin tek bireyden bile gelebileceğini' vurgulamak amacıyla tasarlandığını açıkladı. 'Kapitalizmin yıkıcı etkinlerine insanların daha fazla katlanmak istemediğinin ifadesi' olarak böylesi bir kampanya başladıklarını belirten açıklamada, "nihayetinde bizi kurtaracak olan, banka hesabımızdaki para değil, birinin elini uzatıp elimizi tutmasıdır," denildi.



