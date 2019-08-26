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  3. 26 Ağustos 2019 07:20

G7 Zirvesi'ne damga vuran kareler ! Trump'ı böyle öptü

G7 liderleri, Fransa’nın Biarritz şehrinde bir araya geldi. Görüşmelerin ardından aile fotoğrafı çektirildi. İşte zirveden dikkat çeken fotoğraflar...

G7 Zirvesi'ne damga vuran kareler ! Trump'ı böyle öptü

Fransa First Lady Brigitte Macron’un, ABD Başkanı Donald Trump’ı öpüş biçimi ise dikkat çekti.

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G7 Zirvesi'ne damga vuran kareler ! Trump'ı böyle öptü

Dünyanın en büyük ekonomilerinden yedisinin oluşturduğu G7 Zirvesi'nde gün sonu aile fotoğrafı çekildi.

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G7 Zirvesi'ne damga vuran kareler ! Trump'ı böyle öptü

Fransa’nın Biarritz şehrinde bir araya gelen liderler, küresel güvenlik, iklim değişikliği ve ticaret hakkında birçok meseleyi masaya yatırdı.

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G7 Zirvesi'ne damga vuran kareler ! Trump'ı böyle öptü

Gün sonu çekilen aile fotoğrafında ise bazı detaylar dikkat çekti.

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