G7 Zirvesi'ne damga vuran kareler ! Trump'ı böyle öptü
G7 liderleri, Fransa’nın Biarritz şehrinde bir araya geldi. Görüşmelerin ardından aile fotoğrafı çektirildi. İşte zirveden dikkat çeken fotoğraflar...
Fransa First Lady Brigitte Macron’un, ABD Başkanı Donald Trump’ı öpüş biçimi ise dikkat çekti.
Dünyanın en büyük ekonomilerinden yedisinin oluşturduğu G7 Zirvesi'nde gün sonu aile fotoğrafı çekildi.
Fransa’nın Biarritz şehrinde bir araya gelen liderler, küresel güvenlik, iklim değişikliği ve ticaret hakkında birçok meseleyi masaya yatırdı.