Gabar Dağı'nda sondaj kulesi devrildi: 1 mühendisin cansız bedenine ulaşıldı
Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu göçük altında kalan bir mühendisin cansız bedenine ulaşıldı.
Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi. İlk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada enkaz altında kalan 3 işçiden 2'sinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Valilikten yapılan son açıklamaya göre ise bir mühendis yaşamını yitirdi.
Şırnak’ta Gabar Dağı’nda Şehit Aybüke Yalçın Petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
GÖÇÜK ALTINDA KALDILAR
Alınan bilgilere göre, Gabar Dağı’nda TPAO’ya ait sondaj kulesi devrildi. Şehit Aybüke Yalçın petrol arama sahasında devrilen sondaj kulesinin altında ilk belirlemelere göre 3 işçi sondaj kulesi göçüğünün altında kaldı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için olay yerine AFAD, itfaiye ekipleri, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri sevk edildi.