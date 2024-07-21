Gabar Dağı'nda sondaj kulesi devrildi: 1 mühendisin cansız bedenine ulaşıldı

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi. İlk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada enkaz altında kalan 3 işçiden 2'sinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Valilikten yapılan son açıklamaya göre ise bir mühendis yaşamını yitirdi.