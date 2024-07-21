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  4. Gabar Dağı'nda sondaj kulesi devrildi: 1 mühendisin cansız bedenine ulaşıldı

Gabar Dağı'nda sondaj kulesi devrildi: 1 mühendisin cansız bedenine ulaşıldı

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu göçük altında kalan bir mühendisin cansız bedenine ulaşıldı.

Gabar Dağı'nda sondaj kulesi devrildi: 1 mühendisin cansız bedenine ulaşıldı - Resim: 1

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi. İlk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada enkaz altında kalan 3 işçiden 2'sinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Valilikten yapılan son açıklamaya göre ise bir mühendis yaşamını yitirdi.

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Gabar Dağı'nda sondaj kulesi devrildi: 1 mühendisin cansız bedenine ulaşıldı - Resim: 2

Şırnak’ta Gabar Dağı’nda Şehit Aybüke Yalçın Petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

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Gabar Dağı'nda sondaj kulesi devrildi: 1 mühendisin cansız bedenine ulaşıldı - Resim: 3

GÖÇÜK ALTINDA KALDILAR
Alınan bilgilere göre, Gabar Dağı’nda TPAO’ya ait sondaj kulesi devrildi. Şehit Aybüke Yalçın petrol arama sahasında devrilen sondaj kulesinin altında ilk belirlemelere göre 3 işçi sondaj kulesi göçüğünün altında kaldı.

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Gabar Dağı'nda sondaj kulesi devrildi: 1 mühendisin cansız bedenine ulaşıldı - Resim: 4

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için olay yerine AFAD, itfaiye ekipleri, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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