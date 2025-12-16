GAİN Medya’ya operasyon: Holding ve şirket yetkilileri gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; MASAK raporuna göre, şüpheli B.K.’nın hesap hareketleri incelendiğinde, çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, şüphelinin SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin ortağı olduğu firmalar incelendiğinde, söz konusu para transferlerini açıklayabilecek yeterli ticari faaliyetinin bulunmadığı, hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu değerlendirildi.