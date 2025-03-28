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Gala Gölü Milli Parkı'nda büyük yangın

Edirne'nin Enez ilçesindeki Gala Gölü Milli Park'ında sazlık alanda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: DHA
Gala Gölü Milli Parkı'nda büyük yangın - Resim: 1

İpsala-Enez kara yolu üzerindeki Gala Gölü Milli Parkı’nda sazlık alanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. 

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Gala Gölü Milli Parkı'nda büyük yangın - Resim: 2

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Gala Gölü Milli Parkı'nda büyük yangın - Resim: 3

Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve yağışın da etkisiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. 

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Gala Gölü Milli Parkı'nda büyük yangın - Resim: 4

Yangında, yaklaşık 15 dönüm sazlık alan zarar gördü. 

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