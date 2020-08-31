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  3. 31 Ağustos 2020 00:15

Galata Köprüsü'nde anlamlı sergi

Sergiyi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Erdem, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız birlikte gezdi.

Galata Köprüsü'nde anlamlı sergi

Sergiyi gezdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulanan Yerlikaya, milletçe Zafer Bayramı'nın 98. yılını kutladıklarını hatırlattı.

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Galata Köprüsü'nde anlamlı sergi

Bu şanlı zaferi armağan eden İstiklal Harbi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle anan Yerlikaya, "Büyük Millet Meclisimizin saygıdeğer üyeleri, kahraman ordumuzun tüm askerlerini, şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle, şükranla yad ediyorum. İstanbullu hemşehrilerimizin, aziz milletimizin Zafer Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

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Galata Köprüsü'nde anlamlı sergi

Yerlikaya, sergiyi açan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a teşekkür etti.

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Galata Köprüsü'nde anlamlı sergi

Zaferlerimizi Kutlayacağız, Şehitlerimizi Anacağız Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız ise millet olarak kazandıkları önemli bir zaferin bayramını, coşkusunu ve gururunu birlikte yaşadıklarını belirtti.

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