Galata Köprüsü'nde anlamlı sergi
Sergiyi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Erdem, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız birlikte gezdi.
Sergiyi gezdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulanan Yerlikaya, milletçe Zafer Bayramı'nın 98. yılını kutladıklarını hatırlattı.
Bu şanlı zaferi armağan eden İstiklal Harbi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle anan Yerlikaya, "Büyük Millet Meclisimizin saygıdeğer üyeleri, kahraman ordumuzun tüm askerlerini, şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle, şükranla yad ediyorum. İstanbullu hemşehrilerimizin, aziz milletimizin Zafer Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum." dedi.