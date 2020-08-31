Galata Köprüsü'nde anlamlı sergi

Bu şanlı zaferi armağan eden İstiklal Harbi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle anan Yerlikaya, "Büyük Millet Meclisimizin saygıdeğer üyeleri, kahraman ordumuzun tüm askerlerini, şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle, şükranla yad ediyorum. İstanbullu hemşehrilerimizin, aziz milletimizin Zafer Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum." dedi.