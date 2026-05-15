Galata Köprüsü'nde skandal görüntüler: Rus turistin başına bela olan 2 kişi yakalandı
İstanbul Galata Köprüsü'nde ayakkabı boyacılığı yapan 2 kişi ile Rus turist arasında yaşanan tartışmanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Turistlere küfür edip uygunsuz hareketler sergileyen şüpheliler hakkında 'Hayasızca Hareketler' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Galata Köprüsü'nde ayakkabı boyacılığı yapan iki şüpheli ile Rus uyruklu bir turist arasında tartışma çıktı. Turistlere küfür edip uygunsuz hareketler sergileyen şahıslar kamera yansıdı. O anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dijital platformlarda yer alan video kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tek tek tespit etti. Yapılan araştırmalarda, kamuya açık alanda Rus turistle tartışıp küfür eden kişilerin V.A. (25) ve T.P. (38) olduğu belirlendi.
Polis ekipleri, her iki şüpheliyi de kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 225'inci maddesi kapsamında 'Hayasızca Hareketler' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. (DHA)