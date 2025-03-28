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Galata Köprüsü'nde yangın paniği: Tramvay seferleri durduruldu

İstanbul'da Galata Köprüsü üzerindeki raylardaki elektrik kutularında çıkan yangın nedeniyle tramvay seferleri durdu. Yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: DHA
Galata Köprüsü'nde yangın paniği: Tramvay seferleri durduruldu - Resim: 1

Galata Köprüsü üzerindeki tramvay raylarının elektrik kutularında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.Yangın nedeniyle tramvay seferleri durdurulurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi.

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Galata Köprüsü'nde yangın paniği: Tramvay seferleri durduruldu - Resim: 2

 Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Teknik ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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Galata Köprüsü'nde yangın paniği: Tramvay seferleri durduruldu - Resim: 3
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