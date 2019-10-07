Galata Kulesi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşile büründü!

Dünya genelinde 6 ekim, Serebral Palsi günü olarak kutlanıyor. Çocuk felci olarak bilinen hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Galata Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yeşil ışıkla aydınlatıldı.