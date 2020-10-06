Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı

İstabul'un simgelerinden Galata Kulesi restore edilmesinin ardından düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Açılışa ilişkin konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İstanbul'un da cazibe noktası olduğunu göz önünde tutarak, işlevini müze, kalıcı sergi alanları ve geçici sergi alanları olarak tekrar yapılandırdık. Ve bundan sonra Galata Kulesi sadece cazibe merkezi olarak değil, İstanbul'un diğer kültür varlıklarına yönlendirme merkezi olarak kullanılacak" dedi.



