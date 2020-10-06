Galata Kulesi yeniden ziyarete açıldı
Restorasyonda olan İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi, ışıklı gösteriler eşliğinde yeniden ziyarete açıldı.
İstabul'un simgelerinden Galata Kulesi restore edilmesinin ardından düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Açılışa ilişkin konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İstanbul'un da cazibe noktası olduğunu göz önünde tutarak, işlevini müze, kalıcı sergi alanları ve geçici sergi alanları olarak tekrar yapılandırdık. Ve bundan sonra Galata Kulesi sadece cazibe merkezi olarak değil, İstanbul'un diğer kültür varlıklarına yönlendirme merkezi olarak kullanılacak" dedi.
Tarihi Galata Kulesi restore edilmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törenle bu akşam ziyarete açıldı. Açılış nedeniyle saat 19.20'de ilk olarak Zeynep Bastık konser verdi. Ardından mapping ve ışık gösterisi yapılırken, son olarak Uninvited Jazz Band Konseri verildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılış nedeniyle basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bakan Ersoy'un açıklamaları şöyle;
Bugün 6 Ekim, İstanbul için çok önemli bir günde, önemli bir yapının, ağır restorasyondan sonra tekrar açılışını gerçekleştiriyoruz. Hem 6 Ekim, İstanbul'un kurtuluşunu kutluyoruz. Hem de Galata Kulesi'nin yeni işleviyle tekrar hizmete alınışını başlatıyoruz.