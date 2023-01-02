Galata Kulesi’nde bomba paniği: ''Ben bunu açarım dedi, fırlatıp attı''
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Galata Kulesi yakınındaki tespit edilen şüpheli sırt çantası bomba paniği yaşattı. Bu sırada bir kişi polisin engellemelerine rağmen "sıkıntı yok" deyip çantayı metrelerce uzağa fırlattı.
Galata Kulesi yanındaki Büyük Hendek Caddesi’nde bir binanın merdiveninde sırt çantası olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
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Ekipler bölgeyi boşaltarak emniyet şeridi çekerken, akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen bir kişi, güvenlik şeridini geçerek çantanın yanına gitti.
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“Ben bunu açarım, sıkıntı yok” diyen kişi, polis ekiplerinin engellemelerine rağmen çantayı alarak yaklaşık 10 metre ileriye fırlattı.
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Bu sırada, civarda bulunan işletmelerin cadde üzerindeki masalarında oturan yurttaşlar, bomba paniğiyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri, yurttaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.
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