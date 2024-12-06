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Galata Kulesi'nde feci ölüm

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'nden düşen 19 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
Galata Kulesi'nde feci ölüm - Resim: 1

Olay saat 15.00 sıralarında Galata Kulesi’nde meydana geldi. Kuleyi gezmek için tepeye çıkan E.K., dengesini kaybederek kuleden aşağı düştü. 

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Galata Kulesi'nde feci ölüm - Resim: 2

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde E.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 

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Galata Kulesi'nde feci ölüm - Resim: 3

Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından E.K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (DHA)

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Galata Kulesi'nde feci ölüm - Resim: 4
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