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  4. İstanbul'daki Galata Kulesi'nde korkunç ölüm! 22 yaşındaki genç yere çakıldı!

Galata Kulesi'nden düşen kişi hayatını kaybetti

İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Galata Kulesi'nden düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor...

Kaynak: DHA
Galata Kulesi'nden düşen kişi hayatını kaybetti - Resim: 1

Olay, saat 09.00 sıralarında Galata Kulesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Galata Kulesi'ne gelen N.G. henüz bilinmeyen nedenle metrelerce yüksekten yere düştü.

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Galata Kulesi'nden düşen kişi hayatını kaybetti - Resim: 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekilerin olay yerinden uzaklaştırdı.

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Galata Kulesi'nden düşen kişi hayatını kaybetti - Resim: 3

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 22 yaşında olduğu öğrenilen N.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Galata Kulesi'nden düşen kişi hayatını kaybetti - Resim: 4

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken N.G.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. (DHA)

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