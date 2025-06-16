Galata Kulesi'nden düşen kişi hayatını kaybetti
İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Galata Kulesi'nden düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor...
Kaynak: DHA
Olay, saat 09.00 sıralarında Galata Kulesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde Galata Kulesi'ne gelen N.G. henüz bilinmeyen nedenle metrelerce yüksekten yere düştü.
1 / 6
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekilerin olay yerinden uzaklaştırdı.
2 / 6
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 22 yaşında olduğu öğrenilen N.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
3 / 6
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken N.G.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. (DHA)
4 / 6