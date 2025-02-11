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Galatasaray Adası'nda yangın paniği

İstanbul Kuruçeşme açıklarındaki Galatasaray Adası'nda yangın çıktı. Adaya ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: DHA
Galatasaray Adası'nda yangın paniği - Resim: 1

Yangın, saat 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bulunan Galatasaray Adası’nda mutfak bölümünde çıktı.

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Galatasaray Adası'nda yangın paniği - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

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Galatasaray Adası'nda yangın paniği - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

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Galatasaray Adası'nda yangın paniği - Resim: 4

Sahil Güvenlik botları yardımıyla adaya ulaştırılan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

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