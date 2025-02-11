Galatasaray Adası'nda yangın paniği
İstanbul Kuruçeşme açıklarındaki Galatasaray Adası'nda yangın çıktı. Adaya ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bulunan Galatasaray Adası’nda mutfak bölümünde çıktı.
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Edinilen bilgiye göre, mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
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Sahil Güvenlik botları yardımıyla adaya ulaştırılan itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.(DHA)
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