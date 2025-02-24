Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde puanlar paylaşıldı
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında konut ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi sahasında konuk etti. Müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.
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Mücadele 2014-2015'ten bu yana ilk yarısı isabetli şuta, kornere ve ofsayta sahne olmayan ilk Süper Lig maçı olarak kayıtlara geçti.
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14. dakikada Fenerbahçe'nin bulduğu gol ceza sahası içinde Muslera'ya yapılan faul nedeniyle iptal edildi.
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Galatasaray'a Osimhen'e sarı kartı çıkarken golcü futbolcuyla Mert Hakan Yandaş arasında gerginlik de yaşandı. Osimhen, Mert Hakan'a sus işareti yaptı.
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