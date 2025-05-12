Galatasaray formalı miniğe görülmemiş işkence: 8 yaşındaki çocuğu tutup sürüklediler

Adana Valiliği'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada gözaltına alınan İ.T., A.S. ve K.O.'nun, H.İ.D. ile akraba oldukları, şaka amaçlı böyle bir şey yaptıklarını söyledikleri belirtildi. Açılmada şu ifadelere yer verildi:

"Yüreğir ilçemizde gerçekleştiği tespit edilen küçük yaştaki bir çocuğun yere düşürülmesi olayıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın faili olduğu belirlenen İ.T., A.S. ve K.O. isimli şahıslar, Dede Korkut Mahallesi’nde muhafaza altına alınmış ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Şahıslar ile yapılan ilk görüşmede, mağdur H.İ.D. ile akraba olduklarını ve şaka amaçlı hareket ettiklerini beyan etmişlerdir. Konuyla ilgili tahkikat Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğimiz tarafından sürdürülmektedir."