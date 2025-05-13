Galatasaray formalı miniğe görülmemiş işkenceye ''pes'' dedirten savunma

Olayla ilgili yapılan resmi açıklamada, "Yüreğir ilçemizde gerçekleştiği tespit edilen küçük yaştaki bir çocuğun yere düşürülmesi olayıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın faili olduğu belirlenen İ.T., A.S. ve K.O. isimli şahıslar, Dede Korkut Mahallesi'nde muhafaza altına alınmış ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Şahıslar ile yapılan ilk görüşmede, mağdur H.D. ile akraba olduklarını ve şaka amaçlı hareket ettiklerini beyan etmişlerdir. Konuyla ilgili tahkikat sürdürülmektedir" denildi.