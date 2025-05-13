Galatasaray formalı miniğe görülmemiş işkenceye ''pes'' dedirten savunma
Adana'dasokakta yürüyen ve üstünde Galatasaray forması olan 8 yaşındaki minik çocuğu elektrikli araçla 2 metre sürükleyen şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.
Olay, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen H.İ.D.'nin yanına elektrikli triportör ile yaklaşan 3 kişi, çocuğu üzerindeki Galatasaray formasından tutup, 2 metre sürükledikten sonra hızla uzaklaştı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler sosyal medyaya düşünce polis şüphelileri tespit edip yakaladı.
Olayla ilgili yapılan resmi açıklamada, "Yüreğir ilçemizde gerçekleştiği tespit edilen küçük yaştaki bir çocuğun yere düşürülmesi olayıyla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Olayın faili olduğu belirlenen İ.T., A.S. ve K.O. isimli şahıslar, Dede Korkut Mahallesi'nde muhafaza altına alınmış ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Şahıslar ile yapılan ilk görüşmede, mağdur H.D. ile akraba olduklarını ve şaka amaçlı hareket ettiklerini beyan etmişlerdir. Konuyla ilgili tahkikat sürdürülmektedir" denildi.