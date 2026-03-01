Galatasaray-Juventus maçını izlerken sevinçten bayıldı!

'GOL OLDU SEVİNDİK DÜŞTÜK BAYILDIK'

Emrecan T., "Maç boyunca zaten stresliydim. Bu benim zaten doğal halim. Herkes beni biliyor; benim nasıl Galatasaraylı olduğumu biliyor, maç izlerken nasıl tepkiler verdiğimi biliyor. Maçın ilk yarısında gol yedik, onun stresi vardı. İkinci yarıda takımımız daha da kötüleşti. Rakip takım hücum yaptıkça stres artmaya başladı. 70'inci dakikadan sonrasını hatırlamıyorum. Bayıldığım zaman bu şekildeydim. Maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda beynim artık kaynamaya başladı. Artık heyecanı kaldıramadım. Gol oldu, sevindik düştük bayıldık. Ondan sonrasını zaten hatırlamıyorum. Avile geldi dostlarımızı geldi beni kaldırmış. Beni dışarı çıkarmaya çalıştıklar. İkici golü gördüm o ana kadar stresliydim. Çok şükür turu geçtik" dedi.