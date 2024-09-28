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Galatasaray-PAOK maçına PKK paçavrası sokarken yakalandı

Galatasaray-PAOK maçında stada PKK paçavrası sokmaya çalışan Yunan taraftar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Galatasaray-PAOK maçına PKK paçavrası sokarken yakalandı - Resim: 1

UEFA Avrupa Ligi'nde çarşamba gecesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray, Yunanistan takımı Paok'u 3-1 mağlup etti. 44 bin 411 kişinin izlediği maça, Paok taraftarı olan Kostantinos Tsimopoles isimli bir kişi sözde PKK bayrağı sokmaya çalıştı.

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Galatasaray-PAOK maçına PKK paçavrası sokarken yakalandı - Resim: 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alınan Kostantinos Tsimopoles'in üzerinde 1.21 gram kokain yakalandı.

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Galatasaray-PAOK maçına PKK paçavrası sokarken yakalandı - Resim: 3

 Kostantinos Tsimopoles hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Ardından da Kostantinos Tsimopoles sınır dışı edildi.

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Galatasaray-PAOK maçına PKK paçavrası sokarken yakalandı - Resim: 4
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