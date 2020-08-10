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  3. 10 Ağustos 2020 00:21

Galatasaray'dan Cavani sürprizi!

Radamel Falcao'nun durumunun belirsiz olduğu ortamda Galatasaray, PSG ile kontratı sona eren dünyaca ünlü golcü Edinson Cavani'yi gündemine aldı. Cavani'nin menajeriyle irtibata geçildiği ve Uruguaylı golcünün şartlarının sorulduğu kaydedildi.

Galatasaray'dan Cavani sürprizi!

Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Galatasaray birçok yıldızla ilgilenirken yurt dışı kaynaklı iddialar da gelmeye devam ediyor. 

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Galatasaray'dan Cavani sürprizi!

Buna göre, Radamel Falcao'nun durumunun belirsiz olduğu ortamda Cimbom, PSG ile kontratı sona eren Edinson Cavani'yi gündemine aldı. 

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Galatasaray'dan Cavani sürprizi!

Cavani'nin menajeriyle irtibata geçildiği ve Uruguaylı golcünün şartlarının sorulduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılı kulübün, Cavani'ye Falcao'nun sahip olduğu mali şartlara benzer bir sözleşme sunacağı ifade edildi.

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Galatasaray'dan Cavani sürprizi!

MUSLERA DEVREYE GİRECEKCavani'nin transferini yakın arkadaşı Muslera bitirecek. Uruguaylı kaleci, hem İstanbul'u hem de Galatasaray'ı Cavani'ye anlatarak başarılı santrforun sarı-kırmızılı kulübü seçmesini sağlayacak. Kaynak: FotoMaç

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