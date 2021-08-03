Galatasaray'da o isimlerin üstü çizildi
Galatasaray'da transfer kadar gönderilecek futbolcular da büyük önem taşıyor. Başkan Burak Elmas dün yaptığı açıklamada Feghouli ve Falcao ile yolların ayrılması adına konuşma gerçekleştirdiğini belirtmişti.
Galatasaray'da transfer kadar gönderilecek futbolcular da büyük önem taşıyor. Başkan Burak Elmas dün yaptığı açıklamada Feghouli ve Falcao ile yolların ayrılması adına konuşma gerçekleştirdiğini belirtmişti. Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim genç bir kadro istediğini açıklamış ve kadronun yaş ortalamasını düşüreceğini belirtmişti. Terim, takımda fazla kazanan oyuncular ile ilgili bir karar alınacağını duyurmuştu.
Şu ana kadar transferde genç isimlere yönelen Galatasaray kadrosundaki 30 yaş üstü oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyor.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas yaptığı açıklamada "Falcao ve Feghouli ile görüştüm. Bize hizmetleri oldu fakat bu ücret yapısıyla, bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde ücretlerinin ödememizin mümkün olmadığını ve kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim." ifadelereini kullandı.