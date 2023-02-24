Galeria sitesinde kurtarılan kedi sayısı 13'e ulaştı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yıkımı durdurulan Galeria Sitesi'nde, kurtarılan kedi sayısı 13'e çıktı.
Yenişehir ilçesindeki 4 bloklu Galeria Sitesi'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1 bloğu yıkıldı; 89 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra diğer blokların da yıkılmasına karar verildi.
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Ekipler, yıkım için harekete geçti ancak sitede çok sayıda kedi olduğu yönünde ihbarlar geldi. Ekipler, dron yardımı ile de sitedeki kedileri tespit etmeye başladı.
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Kurtarma çalışmasına, Şırnak'ın Silopi ilçesinden gelen 2 TSK helikopteri de eşlik etti. Helikopterlerden halatla indirilen ekipler, katlarda inceleme yaptı.
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Dün 8 kedinin kurtarıldığı sitede, bu sabah 4 kediye daha ulaşıldı. Kedilerin ilk muayenesi, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'nca yapıldı. 'Meloş' isimli kedi de sahibi Ali Atilla Sütşurup'a teslim edildi. (DHA)
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