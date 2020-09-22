Galler'de bir köyde her sabah kesilen internetin nedeni ortaya çıktı

Soruna yol açtığı için üzüldüğü belirtilen köylü, televizyonunu bir daha kullanmama sözü verdi.



Openreach yetkilileri söz konusu televizyonu tespit edebilmek için özel bir cihaz kullandı.



İkinci el olarak aldığı eski televizyonu her sabah 07:00'de açtığını söyleyen televizyon sahibi, sorunun kendi hanesinden kaynaklandığını öğrenince "dehşete düştü".