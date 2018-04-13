Game of Thrones'un finaliyle ilgili flaş açıklama
Game of Thrones'un merakla beklenen final sezonunda gelmiş geçmiş en büyük savaş sahnesi olacak.
Game of Thrones dizisinin yardımcı yönetmeni Jonathan Quinlan, yaptığı Instagram paylaşımında bugüne kadarki en büyük savaş sahnesini çekerek, kendi rekorlarlarını kırdığını duyurdu.
Quinlan, Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafta bu destansı savaş sahnesi için Kuzey İrlanda'da 55 gece üst üste çekim yaptıklarını ve 11 hafta boyunca 3 farklı mekanda yapılan çekimlerin ardından televizyon tarihinde daha önce görülmememiş bir savaş sahnesi çektiklerini ifade ederek, dizinin kamera arkası ekibine teşekkür etti:
"Bu Gece Ejderhaları için,
55 tam gece boyunca çalıştığınız için... Soğuğa, kara, yağmura, çamura, Toome'un koyun pisliklerine ve Magheramorne'nin rüzgarlarına karşı koyduğunuz için... -
Bundan bir yıl sonra, dünya genelindeki on milyonlarca insan bu bölümü izlediğinde sizin ne kadar çok çalıştığınızı bilmeyecek. O’ın altındaki dondurucu soğuklarda çalışmanın ne kadar zor olduğuyla ya da sizin ne kadar yorulmuş olduğunuzla ilgilenmeyecekler.
Onlar sadece, daha önce yapılmamış bir şey izlediklerini anlayacaklar.
Bunun nedeni sizsiniz.
Teşekkürlerler”