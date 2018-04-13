Game of Thrones'un finaliyle ilgili flaş açıklama

Bundan bir yıl sonra, dünya genelindeki on milyonlarca insan bu bölümü izlediğinde sizin ne kadar çok çalıştığınızı bilmeyecek. O’ın altındaki dondurucu soğuklarda çalışmanın ne kadar zor olduğuyla ya da sizin ne kadar yorulmuş olduğunuzla ilgilenmeyecekler.



Onlar sadece, daha önce yapılmamış bir şey izlediklerini anlayacaklar.



Bunun nedeni sizsiniz.



Teşekkürlerler”



