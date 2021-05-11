Ganj Nehri'nde korkunç görüntü: 71 kişinin cesedi kıyıya vurdu
Koronavirüs salgınının ikinci dalgası nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğü Hindistan'da, Covid-19 nedeniyle ölen 71 kişi kişinin cesedi Ganj Nehri kıyılarına vurdu. Yetkililer, çaresiz ailelerin yakınlarının ölü bedenlerini nehre atmış olabileceğini belirtti.
Pandemi Hindistan'ın kırsal bölgelerine yayılırken Covid-19’un kurbanları olduğuna inanılan onlarca ceset, kuzey Hindistan'daki Ganj Nehri kıyılarına vurdu.
CNN'in bildirdiğine göre, yetkililer Hindistan'ın en fakir eyaletlerinden ikisi olan Bihar ve Uttar Pradesh arasındaki sınıra yakın Buxar bölgesinde 71 cesedin yıkandığını söyledi.
AFP haber ajansına açıklama yapan Kumar, "İlgili yetkilileri tüm cesetleri nehirdem çıkarmaları, gömmeleri veya yakmaları için yönlendirdik” ifadelerini kullandı.
NEHİRLERDEKİ CESETLERİN SAYISI 100'Ü BULABİLİR
Öte yandan basında çıkan bazı haberlerde, nehirdeki ceset sayısının 100'e kadar çıkabileceği belirtildi. Ayrıca, bazı cesetlerin şişkin ve kısmen yakılmış olduğu ve birkaç gündür nehirde dolaşmış olabileceği aktarıldı.