Garaja değil eve girdi... Duvarı delip salona daldı
Sivas'ta yaşanan korkunç kazada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir cip yol kenarında boş durumdaki müstakil evin duvarından içeri girdi. Kazada sürücü yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 23.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Lokman Hekim Caddesi üzerinde meydana geldi.
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Cadde üzerinde seyir halinde olan K.K. yönetimindeki cip sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında ve içerisinde kimsenin oturmadığı müstakil evin duvarına çarpıp içeri girdi.
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Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.
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