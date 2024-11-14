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  4. Garaja değil eve girdi... Duvarı delip salona daldı

Garaja değil eve girdi... Duvarı delip salona daldı

Sivas'ta yaşanan korkunç kazada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir cip yol kenarında boş durumdaki müstakil evin duvarından içeri girdi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaynak: DHA
Garaja değil eve girdi... Duvarı delip salona daldı - Resim: 1

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Lokman Hekim Caddesi üzerinde meydana geldi.

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Garaja değil eve girdi... Duvarı delip salona daldı - Resim: 2

Cadde üzerinde seyir halinde olan K.K. yönetimindeki cip sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında ve içerisinde kimsenin oturmadığı müstakil evin duvarına çarpıp içeri girdi.

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Garaja değil eve girdi... Duvarı delip salona daldı - Resim: 3

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Garaja değil eve girdi... Duvarı delip salona daldı - Resim: 4

Kazada yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

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