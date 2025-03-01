Garance Kasırgası yıkıp geçti: Ölü sayısı artıyor
Fransa'nın denizaşırı topraklarından Reunion Adası'nda Garance Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Adada kasırga nedeniyle binlerce eve elektrik, su ve internet hizmeti sağlanamıyor.
Kaynak: DHA
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Garance Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği belirtildi.
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Adada 160 bin eve elektrik, 310 bin eve su ve 139 bin eve de internet hizmeti verilemiyor.
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Valilik, ada halkından dikkatli olmalarını ve seyahatleri sınırlandırmalarını istedi.
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Hızı saatte saatte 155 kilometreye ulaşan kasırgada, araçların sürüklendiği ve binaların çatılarının uçtuğu kaydedildi.
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