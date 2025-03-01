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Garance Kasırgası yıkıp geçti: Ölü sayısı artıyor

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Reunion Adası'nda Garance Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Adada kasırga nedeniyle binlerce eve elektrik, su ve internet hizmeti sağlanamıyor.

Kaynak: DHA
Garance Kasırgası yıkıp geçti: Ölü sayısı artıyor - Resim: 1

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Garance Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısının 4'e yükseldiği belirtildi.

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Garance Kasırgası yıkıp geçti: Ölü sayısı artıyor - Resim: 2

Adada 160 bin eve elektrik, 310 bin eve su ve 139 bin eve de internet hizmeti verilemiyor.

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Garance Kasırgası yıkıp geçti: Ölü sayısı artıyor - Resim: 3

Valilik, ada halkından dikkatli olmalarını ve seyahatleri sınırlandırmalarını istedi.

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Garance Kasırgası yıkıp geçti: Ölü sayısı artıyor - Resim: 4

Hızı saatte saatte 155 kilometreye ulaşan kasırgada, araçların sürüklendiği ve binaların çatılarının uçtuğu kaydedildi.

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