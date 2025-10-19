Gasp ettiği araçla 2 kişiyi öldürdü, 2'si polis 5 kişiyi yaraladı, ölü olarak ele geçirildi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, gasp ettiği araçla dehşet saçtı. Silahlı saldırganın açtığı ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay sırasında çıkan çatışmada 2 polis memuru da yaralandı, saldırgan polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, saat 23.10 sıralarında Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi üzerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir aracın gasp edildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapılması üzerine polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin olay yerine intikalinde, bir vatandaşın öldürüldüğü ve aracın gasp edildiği belirlendi.
Gasp ettiği araçla kaçan şüpheli, çevrede rastgele ateş açarak bir vatandaşı daha öldürdü, 5 kişiyi de yaraladı.
Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Edremit ilçe merkezine kadar süren sıcak takipte çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, saldırgan ise vurularak öldürüldü ve etkisiz hale getirildi.
