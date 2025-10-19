Gasp ettiği araçla 2 kişiyi öldürdü, 2'si polis 5 kişiyi yaraladı, ölü olarak ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, saat 23.10 sıralarında Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi üzerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir aracın gasp edildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapılması üzerine polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.