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Gasp ettikleri takside şoförü rehin alıp, gittikleri adrese kurşun yağdırdılar

Osmaniye'de gasp ettikleri taksiyle gittikleri adrese kurşun yağdıran 2 kişi tutuklandı.

Kaynak: İHA
Gasp ettikleri takside şoförü rehin alıp, gittikleri adrese kurşun yağdırdılar - Resim: 1

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bindikleri taksiyi gasp edip, taksiciyi de rehin alıp gittikleri ikamete ateş eden 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 

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Gasp ettikleri takside şoförü rehin alıp, gittikleri adrese kurşun yağdırdılar - Resim: 2

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda B.D. ve Y.Ş. suç aletleriyle birlikte yakalandı.

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Gasp ettikleri takside şoförü rehin alıp, gittikleri adrese kurşun yağdırdılar - Resim: 3

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D. ve Y.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gasp ettikleri takside şoförü rehin alıp, gittikleri adrese kurşun yağdırdılar - Resim: 4
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