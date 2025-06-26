Gasp ettikleri takside şoförü rehin alıp, gittikleri adrese kurşun yağdırdılar
Osmaniye'de gasp ettikleri taksiyle gittikleri adrese kurşun yağdıran 2 kişi tutuklandı.
Kaynak: İHA
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bindikleri taksiyi gasp edip, taksiciyi de rehin alıp gittikleri ikamete ateş eden 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Belirlenen adreslere yapılan operasyonda B.D. ve Y.Ş. suç aletleriyle birlikte yakalandı.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D. ve Y.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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