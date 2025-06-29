Gazeteci İrfan Değirmenci gözaltına alındı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenen parti etkinliğinde, TİP Parti Meclis üyesi İrfan Değirmenci ve 47 kişi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı tarafından gözaltı kararı verilmesinin ardından Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı.