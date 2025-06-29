Gazeteci İrfan Değirmenci gözaltına alındı
İstanbul'da Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından düzenlenen parti etkinliğinde İrfan Değirmenci ve beraberindeki 47 kişi "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" suçundan gözaltına alındı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenen parti etkinliğinde, TİP Parti Meclis üyesi İrfan Değirmenci ve 47 kişi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı tarafından gözaltı kararı verilmesinin ardından Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Yoğurtçu Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine parkta toplanan grup, gösteri yapmak istedi. Polis ekipleri, gösterinin izinsiz olduğu gerekçesiyle gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.
Uyarılara rağmen yürüyüşe devam etmek isteyen gruba müdahale eden polis, aralarında gazeteci İrfan Değirmenci'nin de bulunduğu 47 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar emniyete götürülürken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.