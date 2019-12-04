Gazetede gördü, hibe desteğiyle milyonluk tesis kurdu
Manisa'da bir girişimci, gazeteden okuduğu haberden sonra hibe desteğiyle yılda 160 bine yakın civciv yetiştirilebilen bir tesis kurdu.
Manisa’da, okuduğu gazete haberi üzerine TKDK’nın projelerinden haberdar olan genç girişimci, almış olduğu hibe desteğiyle yılda yaklaşık 160 bine yakın kapasitelik civciv yetiştiren tesis kurdu. Kurduğu milyonluk tesiste broyler cinsi tavuk üretimi yapan genç girişimcinin yetiştirdiği tavuklar, firmalar aracılığıyla iç pazarının yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.
Manisa’da genç girişimci Samet Gezgin (33), okuduğu gazete haberi üzerine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) projelerini araştırmaya başladı.
Babasının yönlendirmesiyle de TKDK’nın Manisa İl Koordinatörlüğüne başvuru yapan genç girişimci Gezgin, 1 milyon 900 bin lira maliyetli tesis için, 870 bin lira hibe desteği alarak Soma’nın Kumköy Mahallesi’nde Avrupa Standartlarında civciv tesisi kurdu.