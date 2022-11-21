Gaziantep ve Kilis'e roketli saldırı: Ölü ve yaralılar var
Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı düzenlendi. Bazı roketlerin yerleşim yerlerine düştüğü bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda 1'i çocuk 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kilis'te ise Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarına 2 roket mermisi düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın ardından sınır kentlerine yönelik saldırılar arttı.
Suriye'deki PKK/YPG'li teröristler tarafından ateşlenen füzeler Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü. Atılan bazı roketlerin yerleşim yerlerinde düştüğü bildirildi.
ROKETLER OKULA VE EVLERE İSABET ETTİ
İlk belirlemelere göre atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.
BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim ilk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Ardından bunların yerleşim yerlerine isabet edenleri nedeniyle 6 kişi yaralandı. Hastaneye intikal ettirildiler. Maalesef ilk aldığımız bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti, bir tanesi çocuk. Bir tanesi de öğretmen" açıklamasını yaptı.