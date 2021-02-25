Gaziantep'in muhteşem lezzeti! Gelen tadına bakmadan dönmüyor

Koyun ve kuzunun böbrek altı yatağından yaklaşık 250 gram kadar çıkarılan küşleme, az miktarda çıktığı için diğer et ürünlerine oranla daha pahalı satılıyor.



Porsiyonu yaklaşık 60 lira olan kebap, Gaziantep'e gelenlerin yemeden dönmediği tatlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.