Gaziantep'in muhteşem lezzeti! Gelen tadına bakmadan dönmüyor
Gaziantep'e gelenlerin yemeden dönmediği küşleme kebabı, özel etlerden yapıldığı için porsiyonu 60 liradan satılıyor.
Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te coğrafi işaret olarak tescillenen küşleme kebap, kentin "yemeden dönme" lezzetleri arasında ilk sıralarda bulunuyor.
Birbirinden farklı kebap, yemek ve tatlılarıyla iştahları kabartan, çoğu turistin sadece lezzetleri için bile geldiği Gaziantep, tescilli ürün sayısını her geçen gün artırıyor.
Küşleme kebabı, malhıtalı köftesi ve öz çorba için yapılan tescil başvurularının geçen hafta kabul edilmesiyle Gaziantep, 40 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürüne sahip hale geldi.
Yemekler arasında bulunan küşleme kebap ise damaklarda bıraktığı tatla ayrı bir yerde bulunuyor.
Koyun ve kuzunun böbrek altı yatağından yaklaşık 250 gram kadar çıkarılan küşleme, az miktarda çıktığı için diğer et ürünlerine oranla daha pahalı satılıyor.
Porsiyonu yaklaşık 60 lira olan kebap, Gaziantep'e gelenlerin yemeden dönmediği tatlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.