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  3. 25 Şubat 2021 17:43

Gaziantep'in muhteşem lezzeti! Gelen tadına bakmadan dönmüyor

Gaziantep'e gelenlerin yemeden dönmediği küşleme kebabı, özel etlerden yapıldığı için porsiyonu 60 liradan satılıyor.

Gaziantep'in muhteşem lezzeti! Gelen tadına bakmadan dönmüyor

Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'te coğrafi işaret olarak tescillenen küşleme kebap, kentin "yemeden dönme" lezzetleri arasında ilk sıralarda bulunuyor.

Birbirinden farklı kebap, yemek ve tatlılarıyla iştahları kabartan, çoğu turistin sadece lezzetleri için bile geldiği Gaziantep, tescilli ürün sayısını her geçen gün artırıyor.

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Gaziantep'in muhteşem lezzeti! Gelen tadına bakmadan dönmüyor

Küşleme kebabı, malhıtalı köftesi ve öz çorba için yapılan tescil başvurularının geçen hafta kabul edilmesiyle Gaziantep, 40 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürüne sahip hale geldi.

Yemekler arasında bulunan küşleme kebap ise damaklarda bıraktığı tatla ayrı bir yerde bulunuyor.

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Gaziantep'in muhteşem lezzeti! Gelen tadına bakmadan dönmüyor

Koyun ve kuzunun böbrek altı yatağından yaklaşık 250 gram kadar çıkarılan küşleme, az miktarda çıktığı için diğer et ürünlerine oranla daha pahalı satılıyor.

Porsiyonu yaklaşık 60 lira olan kebap, Gaziantep'e gelenlerin yemeden dönmediği tatlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

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Gaziantep'in muhteşem lezzeti! Gelen tadına bakmadan dönmüyor

Etin üzerindeki ince zarı çıkarıldıktan sonra sadece zeytinyağı ve tuz ilave edilip şişlere dizilerek meşe odunu kömüründe pişirilen küşleme, yumuşak haliyle müşterilerine sunuluyor.

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